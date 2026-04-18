昨年10月に20歳を過ぎて旅立った愛犬「テン」を想いながらも、今年2月に新しい家族「パピコ」と共に暮らす俳優・タレントの照英さんが、2頭への変わらぬ愛情を自身のインスタグラムに投稿しました。【写真を見る】【 照英 】旅立った愛犬「テン」と共に暮らす愛犬「パピコ」に変わらぬ愛情「様々な思いに厚みが生まれた」感慨深く振り返る照英さんは、テンとパピコに送られてくるファンのメッセージなどへの感謝を伝えました。そ