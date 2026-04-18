【モデルプレス＝2026/04/18】女優の矢吹奈子が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】24歳元K-POPアイドル女優が美脚披露◆矢吹奈子、スラリ美脚披露爽やかなブルーが印象的なボーダーのポロニットに同系色のミニ丈ワンピースを合わせて登場した矢吹。腰回りにはアクセントでアウターを巻き、美しい