【モデルプレス＝2026/04/18】超特急のシューヤ（志村秀哉）、森次政裕（マサヒロ）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】スタダアイドルの人気コンビがペアでランウェイ◆シューヤ＆マサヒロ、ペアランウェイで会場沸かすファンから“チャーはん”コンビとして親しまれているシューヤ、マサヒロが