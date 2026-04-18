【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#34オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらないアルバム『ビートルズ・フォー・セール』（1964年12月4日発売）?◇◇◇■『ミスター・ムーンライト』正直、何ということのない曲である。まぁ、冒頭のジョンのシャウトと、ポールが弾く、地を這うようなハモンドオルガンぐらいが聴き物で、それ以外は、なんちゅうことのないカバー曲。飛ばしてもいい曲。……な