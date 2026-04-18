４月１８日の福島９Ｒ・ひめさゆり賞（芝２０００メートル、９頭立て）は、５番人気のキンググローリー（牡３歳、美浦・古賀慎明厩舎、父ダノンプレミアム）が、未勝利戦からの連勝を飾った。勝ちタイムは１分５７秒８（良）。スタートを決めると道中は２番手を追走。４コーナー手前から手綱を押して一気に先頭を奪うと、そのまま後続に３馬身差をつけて押し切った。強気のリードを見せた舟山瑠泉騎手は「すごい体力があって長