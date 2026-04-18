18日午後2時54分ごろ、長野県で震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。NEXCO中日本長野センターによりますと、NEXCO中日本が管轄する高速道路上では午後3時時点でこの地震による影響は現在のところ確認されていないということです。また午後1時20分ごろに発生した震度5強の地震についても、今のところ影響はないということです。