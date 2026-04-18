“おひなさま”こと長浜広奈が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』でゲストMCを務めた。【全身ショット】プリンセス！ミニスカドレス姿の長浜広奈ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気に火がついた長浜。愛きょうのあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから“おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティー番組やC