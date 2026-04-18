18日午後2時54分ごろ、長野県で震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと午後2時54分ごろ、長野県で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは、長野市、大町市、震度4を観測したのは、生坂村、松川村、小川村です。震源地は長野県北部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。長野県では、午後1時