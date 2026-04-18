『鬼滅の刃』の最新作『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）のBlu-ray&DVDが、7月29日に発売される。あわせてデジジャケットのイラストが公開された。【画像】上弦の鬼3体の戦闘シーン！公開された『鬼滅の刃』新ビジュアル完全生産限定版特典「キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃描き下ろしデジジャケット」は、炭治郎＆冨岡義勇VS猗窩座、胡蝶しのぶVS童磨、我妻善逸VS獪岳3組の