4月17日（現地時間16日、日付は以下同）。NBAは、今年11月8日にデンバー・ナゲッツとインディアナ・ペイサーズが、アリーナCDMXにて「NBAメキシコシティゲーム2026」を開催すると発表した。 今年の一戦は、1992年から数えてメキシコで開催される35回目のゲームであり、米国とカナダを除くどの国よりも多い開催回数となる。また、3年連続でメキシコの伝統的な“死者の日（Día de Muerto