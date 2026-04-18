2026年は、12年に一度の「秩父札所 午歳（うまどし）総開帳」という特別な1年です。これに合わせ、秩父鉄道、東武鉄道、JR東日本高崎支社の3社による初の合同企画「思い出の列車＆札所ハイキングラリー」をスタートしました。本イベントの最大の魅力は、かつて秩父路を彩った「115系」や「8000系」などの名車スタンプを集めながら、全34寺院の観音様を巡れるというルール。単なるスタンプラリーに留まらず、「5回のハイキング参加