中国各地で白色のナンバープレートが目撃され、ネット上で好評を博した件について、交通警察が緊急声明を発し、「違反行為に該当する」と注意を呼び掛けた。中国の一般的な自動車のナンバープレートは、ガソリン車などが青色、電気自動車（EV）など新エネルギー車が緑色、トラックやバスなどは黄色となっているが、中国メディアの華商報によると、路上で白地に黒字のナンバープレートを付けた自動車を撮影した動画が反響を呼び、「