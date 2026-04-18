気象庁によると、１８日午後２時５４分ごろ、地震があった。震源地は長野県北部。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．１と推定。この地震による津波の心配なし。震度５弱を観測したのは、長野市、大町市。震度４を観測したのは、生坂村、松川村、小川村。震度３を観測したのは、松本市、諏訪市、茅野市、安曇野市、青木村、辰野町、箕輪町、麻績村、山形村、朝日村、筑北村、長野池田町、白馬村、小谷村。