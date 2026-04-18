◇高校野球春季神奈川大会・4回戦横浜4―3鎌倉学園（2026年4月18日サーティーフォー保土ケ谷）選抜出場の横浜が逆転で苦しみながら準々決勝進出を決めた。1―1の2回無死二塁からプロ注目の最速154キロ右腕・織田翔希投手（3年）がスクランブル救援として選抜後初の公式戦マウンドへ。このピンチは切り抜けたものの8回2死一、二塁から中前適時打で勝ち越しを許した。それでも1点を追う9回、同点としなお1死一、二塁から安食