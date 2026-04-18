14日の園田競馬メイン11R「春爛漫特別」（A2B1、ダート1870メートル、9頭立て）は下原理（48）騎乗の4番人気ゼンダンスカイ（牡5＝藤川、父レッドファルクス）が6戦ぶりの勝利。5戦連続掲示板と惜しい競走が続いていただけに、価値ある1勝となった。課題のゲートをしっかり出て、道中は3、4番手をじっくりと追走。最終直線では4頭が横並びとなる中「勝因は併せ馬。馬がよく反応して残してくれた」と、最終的には追いすがる1番