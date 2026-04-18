◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年4月18日エスコンF）日本ハム・奈良間大己内野手（25）のスーパープレーがチームの危機を救った。0―0の3回1死一塁の場面で、源田の一、二塁間の当たりを捕りにいった清宮幸だが、打球はミットの下をスルー。抜ければ一気に一、三塁のピンチになる場面だった。この打球を二塁手の奈良間がしっかりカバー。そのままグラブトスの一塁ベースカバーに入った伊藤に送ってアウトにした。