バレーボール女子日本代表のセッター・関菜々巳（26、UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ）が18日、イタリアリーグでの2シーズン目を戦い終えて帰国した。チームはレギュラーシーズン8位でプレーオフに進出も、準々決勝で敗退した。【一覧】バレーボール2026年度女子日本代表37人を発表関は「実戦のところでどれだけ自分の感覚を養えるか、っていうところを目標にしていったので、そこは目標が達成できたので良かった」と沢山の