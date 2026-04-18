9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の森次政裕、志村秀哉、村田祐基、船津稜雅が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【写真】息ぴったり！背中合わせのポーズが素敵な船津稜雅＆村⽥祐基超特急の4人は、イベントの開幕を飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。それぞれのペアで歩き、個性を生かしたスタイリング