◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシングWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）が18日、横浜市内の所属ジムで、元世界4階級制覇王者・井岡一翔（37＝志成）との防衛戦へ向けた公開練習を行い、シャドーボクシングを1ラウンドだけ披露した。試合は5月2日に東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4