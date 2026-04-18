俳優の岩瀬洋志が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】色気！ロングコートで登場した岩瀬洋志イベントの幕開けを飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場した岩瀬は、レザーのロングコートをなびかせながらランウェイを歩いた。ステージトップでは、首元に手を添えたり、唇に触れたりと、色気を感じさせる仕草で観客を魅了。