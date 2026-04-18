◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシングWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）が18日、横浜市内の所属ジムで、WBC同級4位の王者・井岡一翔（37＝志成）との防衛戦へ向けた練習を公開。バンデージはつけずに、シャドーボクシングを1ラウンドだけ披露し「レジェンド相手にどう戦って勝つのか、そこを見て