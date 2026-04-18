Photo: 田中 青紗 ROOMIE 2026年3月12日掲載の記事より転載 手帳を書くときに、シールやデザインペーパーなどを使ってデコレーションも楽しんでいます。が、物が増えてきて「あのペンどこだっけ」「あのシールも使いたい」など、文具がごちゃついてきたなあ……と感じるようになりました。そこで、手帳タイムで頻繁に使うアイテムをまとめて持ち運べるようにしたく、こちらの商品を導入し