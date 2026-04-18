Mリーグ機構は、「Mリーグ2025-26表彰式・パブリックビューイング」を2026年5月15日(金)に開催することを発表した。開催にあたり観戦チケットを販売。サポーター先行販売は2026年4月17日(金)12時(正午)より、一般販売は2026年4月19日(日)12時(正午)より販売開始となる。いずれも先着順での案内となる。当日は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26 ファイナルシリーズ」の最終決戦となり、パブリックビューイングに加え、同会場にて「Mリーグ2