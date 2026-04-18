ドジャース・大谷翔平投手（３１）は悲願のサイ・ヤング賞初受賞に向け、快調に腕を振っている。投手としてここまで投手としては３試合に先発して２勝０敗、防御率０・５０の好成績をマーク。ライバルは２年連続の戴冠を目指すパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）や同僚の山本由伸投手（２７）らが挙げられるが、ここに来て意外な剛腕が台頭している。パドレスの絶対守護神、メイソン・ミラー投手（２７）だ。昨季途中