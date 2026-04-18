北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）開幕まで2か月を切った中、日本代表は本大会メンバー発表を来月15日に行うと正式発表した。歓喜と悲劇が交錯するその瞬間を見届けようと、ネット上では待ち望むファンの声が続出。一方で、ある事情から嘆きの声も漏れていた。日本代表の公式Xは17日、本大会のメンバー発表を5月15日の14時から行うとアナウンスした。順当に選出される選手もいれば、まさかの落選、サ