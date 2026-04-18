劇団新派の俳優・喜多村一朗（４７）が新派・松竹新喜劇合同喜劇公演（５月９〜１９日、東京・新橋演舞場）で幹部に昇進する。とび職、サーフショップの店長、歌舞伎俳優を経て３７歳で新派に入団した異色の経歴。昨年７〜８月に上演された歌舞伎「刀剣乱舞」の北条義時役でも注目された新派のホープに現在の心境や今後の抱負を聞いた。（有野博幸）【前編】吉報は今年１月、電話で告げられた。関係者から「松竹と劇団新派の