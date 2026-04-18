西武は６月２６〜２８日・日本ハム戦（ベルーナＤ）にて、栗山巧外野手のファイナルシーズンをファンの皆さまと共に歩むプロジェクト『ＰＲ１ＤＥＳＥＲＩＥＳ』の第２弾を開催すると発表した。６月２７日は「１×５２ヒストリーＴシャツ（全６種）」を来場者全員に配布。栗山の象徴的なシーンで着用していたユニフォーム６着をピックアップしたデザインのＴシャツで、１種は当日受け取るまで内容がわからない仕様になってい