中東情勢の影響による原油高で、食品容器などの原料の値上げが相次いでいます。【映像】日本惣菜協会大隅常務理事のコメント惣菜といった中食や外食関連の企業からは不安の声があがっています。食品容器メーカー「アクタ」経営企画室長柴田伊織さん「原材料の価格高騰による価格転嫁が一番苦しい」弁当の容器などを手掛けるこちらのメーカーではプラスチックなど原料の仕入れ価格の上昇を受け、値上げを検討せざるを得ないと