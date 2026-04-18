アメリカのトランプ大統領は、イランに対する海上封鎖について、イランとの取引が完了するまでは「全面的に維持する」との考えを強調しました。【映像】トランプ大統領の発言「全面的に維持する」トランプ大統領「イランとの取引が100％完了し、完全に署名されるまでは、イランへの措置を全面的に維持する」トランプ大統領は17日、「ホルムズ海峡を完全に開放した」とするイラン側の発表に触れ、「世界にとって素晴らしい日に