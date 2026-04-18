気象庁によりますと午後2時54分ごろ、甲信越地方で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは、長野北部、震度4を観測したのは、長野中部、震度3を観測したのは、長野南部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。