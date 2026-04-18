マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラはプレミアリーグ第33節のアーセナル戦にニコ・オライリーが出場できると明かした。英『Manchester Evening News』が報じている。シティアカデミー出身で現在21歳のオライリーは今シーズン圧巻の活躍を見せている選手の一人で、イングランド代表にも選ばれている若手注目株だ。身長193cmと大柄ながらテクニックやサッカーIQを兼ね備えるオライリーはここまで公式戦46試合に出