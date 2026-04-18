出番を求めて今冬にアーセナルから仏のマルセイユへレンタル移籍した19歳MFイーサン・ヌワネリ。成長のためには出場機会の確保が不可欠だが、思うような成果は出ていない。10日のFCメス戦ではベンチに座ったまま出番がなかったが、ヌワネリはここ2ヶ月で1度も先発していない。当初マルセイユはロベルト・デ・ゼルビが指揮していたが、デ・ゼルビはその後退任してトッテナムの指揮官に。これもヌワネリにとっては想定外だっただろう