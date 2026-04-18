日本も出場を決めたアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催となる2026W杯。日本はオランダ、チュニジア、スウェーデンと同じグループに入った。今大会は高額なチケット代に注目が集まっているが、サポーターの移動費も値上がりしているようだ。『TheGuardian』によると、ニュージャージー州にあるメットライフ・スタジアムで開催される試合の往復チケットが150ドル。日本円にして約2万4000円で販売される。この往復チケットはニュー