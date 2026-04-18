吉田は自身初のサヨナラ打を放った(C)Getty Imagesレッドソックス吉田正尚がメジャー初のサヨナラタイムリーを放った。現地4月17日に行われたタイガース戦。両軍とも点を奪えぬまま0−0で延長戦に突入。迎えた延長10回一死一、三塁の好機に代打で打席が回ってくるとタイガース4番手、ウィル・ベストの速球を叩きつけ、前進守備の頭を抜けてライト前に転がり、価値あるサヨナラ打を放った。【動画】吉田はサヨナラタイムリーを