◆米女子ゴルフツアー▽ＪＭイーグルＬＡ選手権第２日（１７日、カリフォルニア州エルカバレロＣＣ＝６６７９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、首位から出た岩井千怜（ホンダ）が５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１３アンダー。トップと１打差の２位で週末を迎える。「ちょっと悔しい。短いバーディーパットを２度外してしまった。初日のビッグスコアの翌日だったが、フラットな気持ちでプレーはできた。