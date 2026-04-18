１８日のＮＨＫ「土スタ」（土曜・午後１時５０分）の放送が休止となった。同日午後１時２０分頃に長野県で最大震度５強の地震が発生した影響で、地震速報を放送した。「土スタ」の放送有無に関するアナウンスがなく、ネットは混乱の声が集まった。「土スタ」は午後１時５０分から午後２時５０分までの生放送を予定していたが、地震発生後、長野と中継をつなぎながら地震情報を伝えた。１時３０分からは番組の予定を変更し、「