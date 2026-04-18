グローバルガールズグループ・ME:IのRINONとSUZUが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】ドッドが素敵！クールに登場したSUZU＆RINONRINONとSUZUは、イベントの開幕を飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。キュートな笑顔を封印し、クールな表情でランウェイを披露した。モデルとしての洗練された美しさも際立ち、会場の