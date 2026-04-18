タレントの藤本美貴（41）が18日放送のMCを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。大人の恋愛が「信じられない」と明かす場面があった。この日のゲストはお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子。独身の大久保は最後に交際したのは40代後半で、期間については「どうだろう。気づくと連絡取れなくなったり。気づくと連絡きたりして。そんなのを入れつつだったら2年弱ぐらいかもしれない」と語った