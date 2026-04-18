ドジャース・大谷翔平投手（３１）の巨大人形が１８日、東京・渋谷でお披露目された。化粧品メーカーのコーセーは、スキンケアブランド「雪肌精」において、紫外線が本格化する４月から、大谷を起用した日やけ止めの重要性を発信する大型プロモーションを実施。３Ｄビジュアルで再現した５メートルにもなる大迫力の「大谷ＳＵＮトラック」が渋谷で出発式を行い、スライディングする巨大・大谷が渋谷の街に飛び出した。今後