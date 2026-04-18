BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYAが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【写真】高貴な雰囲気を放ちながら登場したNAOYANAOYAは、イベントの幕開けを飾る「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。ロングコートをなびかせながらランウェイをかっ歩し、振り返りざまにかすかに口角を上げた。金髪と相まって高