西武鉄道と西武は、２０２６シーズン限りで引退する栗山巧選手のラストシーズンを最後まで全力で応援するため、シリーズ記念乗車券「栗山巧ＬｅｇｅｎｄＨｉｓｔｏｒｙ１ＤａｙＰａｓｓ」を発売すると発表した。本券は、栗山の２００２年の入団から現在に至るまでの２５年間を振り返ることのできるデザインの３部構成の記念乗車券。第１弾として、２０２６年４月２８日より「デビューの奇跡」を発売する。これは、背番号