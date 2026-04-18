演歌歌手の石川さゆり（68）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。石川は「久しぶりに野口五郎さんとご一緒しました。わぁ〜なつかし嬉しいです」とつづり、野口と腕を組む2ショットを投稿。共に堀越高校出身の2人。「高校生の時1年生の石川3年生の野口五郎さん、郷ひろみさん佐藤くんと原武くんですうれしきセンパイです」と野口と郷の本名を並べた。この2ショットに