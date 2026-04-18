健康保険証の廃止に向けた動きが進む中、「今の保険証はいつまで使えるのか」と気になっている人も多いのではないでしょうか。当初は有効期限切れの健康保険証が使えるのは「3月末まで」とされていましたが、現在は「7月末まで」に延長されています。 その中で、「7月以降はどうなるのか」「マイナ保険証にしないと損するのか」と不安に感じる人もいるでしょう。特に、マイナンバーカードをまだ持っていない人