エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』を運営するディスカバリー・ジャパンは、1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦「モンド麻雀プロリーグ」の25/26シーズンの王座を決める「第21回モンド王座決定戦」を2026年4月21日(火)23時より放送開始する。(C)2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.そして、4月8日(水)からは、開幕直前SPとして「第21