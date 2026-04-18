ソフトバンクは１８日、大竹風雅投手（２６）の支配下選手登録を発表した。２０２１年ドラフト５位で入団した最速１５５キロ右腕。１年目に右ひじ内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けて、同年オフに育成選手として契約を結び直し、５年目にして悲願の支配下復帰を果たした。この日みずほペイペイドームで会見に臨んだ２６歳は、背番号「５９」のユニホームに身を包み「これからスタートできるので、チームの役に立てるように