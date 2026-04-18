【モデルプレス＝2026/04/18】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSUZU（山本すず）とRINON（村上璃杏）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】ME:Iメンバー2人のランウェイが圧巻オーラ◆SUZU＆RINON、揃ってランウェイ登場SUZUは白いシャツにミニ丈のデニムワンピース、ドット柄のネクタイを合