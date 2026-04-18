汗や皮脂でメイクが崩れやすい夏に向けて、注目したい新作ベースメイクが登場♡韓国トップメイクアップアーティストが手掛ける「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」から、メイク前から仕上げまで崩れにくさを追求した3アイテムがラインナップ。プロの技術を再現した“3段階ロック”発想で、夏でも美しい肌をキープできるアイテムに注目です♪ 3段階ロックで崩れにくい肌へ 今回登場するのは、密着・