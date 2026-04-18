ソフトバンクは18日、育成の大竹風雅投手（26）と支配下選手登録契約を結んだと発表した。背番号は59。17日の夜、球団の育成部から電話が鳴った。「うれしいのはもちろんなんですけど、いきなりだったので驚きもありました」。家には試合の応援のために母が来ていた。プロ入り5年間で2度目の来福。直接伝えると涙を流して喜んだ。オフにはメッツ・千賀に3度目の弟子入りをして力をつけていた。球速アップを目指して“しゃが