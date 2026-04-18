タレントの村重杏奈さんが、フランス渡航の際の偶然の出会いを自身のインスタグラムに投稿しています。 【写真を見る】【 村重杏奈 】「フランスに丸山れいがいる！！じゃあもうここは渋谷じゃん！」偶然の出会いに仲良し2ショット村重さんは「こんな事ってあるんですか？」「フランス行きの飛行機後ろは丸山れい」と、驚きのテキスト。投稿した写真の1枚目には夜の街に重なる2人の影、3枚目と4枚目には、飛行機の前後の座席