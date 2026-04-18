シンガー・ソングライター奥華子（48）が18日、Xを更新。約7年ぶりにオリジナルアルバムを発売することになった感謝を述べた。奥は2020年ごろから活動休止状態になっていたが、約2年半を経て再始動し、昨年7月には東京・渋谷でデビュー20周年を記念したライブを開催した。奥は18日、「いつも応援してくださっている皆様へ」とXでメッセージを公開。昨年のライブを振り返って、「その事が『奥華子まだやれるんだ』という印象になり